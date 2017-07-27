"Украинский диверсант" приговорен к трем с половиной годам колонии

Обвиняемый по делу так называемых "украинских диверсантов" Алексей Стогний приговорен к трем с половиной годам колонии. Суд в аннексированном Крыму признал его виновным в незаконном изготовлении, приобретении и хранении оружия. Как сообщает "Медиазона", приговор был оглашен еще 17 июля, однако известно о нем стало только в четверг.

В ноябре 2016 года сообщалось об аресте двух предполагаемых сотрудников Главного управления разведки министерства обороны Украины Стогния и Глеба Шаблия. ФСБ России обвинила их в подготовке диверсий в Крыму. Процесс над Стогнием проходил в закрытом режиме.

По делу "украинских диверсантов" в России судят Редвана Сулейманова, Евгения Панова и Андрея Захтея – их обвиняют в подготовке терактов в Крыму. Киев называет обвинения "провокацией" российских спецслужб.