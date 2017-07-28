Матери Клыха и Агеева просят Путина и Порошенко освободить их детей

Матери украинца Станислава Клыха и россиянина Виктора Агеева обратились к президентам Путину и Порошенко с просьбой помиловать и освободить их сыновей. Видеообращение Тамары Клых и Светланы Агеевой, встреча которых состоялась в Киеве, опубликовала в четверг вечером "Новая Газета".

Матери Агеева и Клыха также призвали президентов России и Украины прекратить войну.

Российский ефрейтор Виктор Агеев был взят в плен украинскими военными в Луганской области 24 июня. Он подтвердил, что был отправлен в Донбасс вскоре после подписания контракта о службе в российской армии, а как только он пересек украинскую границу, то почти сразу подписал контракт с самопровозглашенной "Луганской народной республикой". В Минобороны России утверждают, что Агеев – не контрактник, а лишь прошел срочную службу и был демобилизован в мае 2016 года. Власти Украины обвиняют Виктора Агеева в терроризме.

Гражданин Украины Станислав Клых был задержан на территории России 2014 году по обвинению в участии в боевых действиях против федеральных сил во время первой чеченской войны зимой 1994–1995 годов, а также в убийстве российских солдат. В мае прошлого года его приговорили к 20 годам лишения свободы. Сам Клых вину отрицает, а его родные и друзья настаивают, что осужденный никогда не был в Чечне. Правозащитный центр "Мемориал" признал Станислава Клыха политзаключенным.