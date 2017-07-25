К ефрейтору Виктору Агееву не пустили российских консулов

Служба безопасности Украины не пустила российских консулов встретиться с ефрейтором Виктором Агеевым, сообщает "Новая газета". В постановлении об отказе, которое вручили консулам, говорится, что с Агеевым проводятся "неотложные следственные мероприятия".

22 июля при помощи администрации президента Петра Порошенко и СБУ мать Агеева, содержащегося в СИЗО, посетила сына в Старобельске. Тогда "Новая газета" подчеркнула, что никто из российских представителей за почти месяц, что Агеев находится под стражей, к нему не приходил.

Агеев был взят в плен украинскими военными в Луганской области 24 июня. Он подтвердил, что был отправлен в Донбасс вскоре после подписания весной 2016 года контракта о службе в российской армии, а как только он пересек украинскую границу, то почти сразу подписал контракт с самопровозглашенной "Луганской народной республикой". В Минобороны России утверждают, что Агеев – не контрактник, а лишь прошел срочную службу и был демобилизован в мае 2016 года.

На Украине Агеева обвиняют в терроризме.

