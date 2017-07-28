Центробанк лишил лицензии банк "Югра" из Топ-100

Банк "Югра", входивший в сотню крупнейших кредитных организаций России по объемам активов, в пятницу лишился лицензии, сообщает "Интерфаркс".
10 июня стало известно, что Центробанк ввел в "Югре" внешнее управление, а спустя десять дней вкладчикам начали возвращать их средства. Российскому агентству по страхованию вкладов предстоит выплатить порядка 170 миллиардов рублей.
В самом банке решение о введении временной администрации назвали незаконным. Отменить его потребовало как руководство кредитной организации, так и Генеральная прокуратура России, в которой заявили, что банк не нарушал свои обязательства.
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