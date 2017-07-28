Россия ввела санкции в отношении дипломатов США

Власти России запретили американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном бору и складом в Москве, сообщается в релизе Министерства иностранных дел.

Москва потребовала от Белого дома до 1 сентября сократить число дипломатов, находящихся в России до 455 человек. В сообщении подчеркивается, что Россия может расширить санкции.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия пошла на ответные меры, не дожидаясь подписания президентом США Дональдом Трампом окончательного варианта законопроекта о санкциях. Песков подчеркнул, что действия МИД были санкционированы президентом Владимиром Путиным.

Накануне Путин заявил, что Москва пока сдержанно реагирует на возможные новые американские санкции против неё. Законопроект о новом пакете санкций в отношении российских граждан и компаний был одобрен Сенатом США 28 июля.

В конце декабря 2016 года американские власти объявили персона нон грата 35 российских дипломатов и закрыли две посольские дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Вашингтон заявил, что меры приняты в ответ на предполагаемое российское вмешательство в американские выборы и давление на американских дипломатов.

