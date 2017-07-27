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Путин о новых санкциях США: Россия не будет бесконечно терпеть "хамство"

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва пока сдержанно реагирует на возможные новые американские санкции против неё, но "невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны".

Выступая в финском городе Савонлинна после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё, Путин назвал законопроект о новых санкциях попыткой Вашингтона "с особым цинизмом" использовать геополитические преимущества в экономической конкуренции. По словам Путина, ответные меры Москва примет только после появления окончательного варианта соответствующего закона.

Ранее в четверг глава департамента коммуникаций Белого дома Энтони Скарамуччи заявил, что президент США Дональд Трамп может наложить вето на законопроект о новых санкциях против России для того, чтобы ввести "еще более жёсткие" ограничительные меры. Финальная версия закона о санкциях в отношении России, Ирана и Северной Кореи будет одобрена Сенатом до конца июля.

В четверг же "Коммерсантъ", ссылаясь на свои источники, написал, что в случае принятия этого закона Москва вышлет 35 американских дипломатов, а также ограничит число сотрудников посольства США в России.

В конце декабря 2016 года американские власти объявили персона нон грата 35 российских дипломатов и закрыли две посольские дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Вашингтон заявил, что меры приняты в ответ на предполагаемое российское вмешательство в американские выборы и давление на американских дипломатов.

Новые санкции США затронут россиян, причастных к кибероперациям и компании, которые участвуют в совместных энергетических проектах с российскими фирмами.

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