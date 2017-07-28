В Москве оштрафована активистка за акцию в защиту геев в Чечне

Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей члена движения "Открытая Россия" Валентину Дехтяренко, которая 11 мая на акции пыталась передать в Генеральную прокуратуру подписи в защиту геев в Чечне. Об этом сообщает телеканал "Дождь". Суд признал ее виновной в участии в несогласованной акции.

11 мая Дегтяренко и еще четверо ЛГБТ-активистов направлялись в Генеральную прокуратуру с коробками в руках, которые символизировали собранные на различных онлайн-платформах подписи под петицией с требованием расследовать убийства гомосексуалов. Полицейские объяснили задержание тем, что активисты якобы нарушили правила проведения митинга.

В рамках акции в защиту представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне в Россию были переданы 600 тысяч подписей, собранных в нескольких городах Европы.

О массовых задержаниях, пытках и убийствах геев в Чечне "Новая газета" писала в апреле. Расследовать преследования гомосексуалов в Чечне призывали представители ООН, США и Евросоюза, Великобритании и международные правозащитные организации.



