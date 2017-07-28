Страны-партнеры Евросоюза продлили санкции в отношении Крыма

Норвегия, Албания, Черногория, Грузия и Украина на год продлили санкции в отношении Крыма. Об этом говорится в заявлении главы Внешнеполитического ведомства Европейского союза Федерики Могерини.

Евросоюз продлил санкции в отношении России в конце июня. Санкции предусматривают запрет на поставку в Евросоюз товаров с аннексированного полуострова, а также запрет на инвестиции в Крым.

Европейский союз ввел экономические санкции против России в 2014 году в ответ на аннексию Крыма и поддержку вооруженных сепаратистов на востоке Украины. О подобных ограничениях объявили Соединенные Штаты, Канада и несколько других государств.