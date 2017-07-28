Грозный экспонат

В Московской городской думе потребовали демонтировать памятник Ивану Грозному, установленный несколько дней назад в центре Москвы. По словам зампредседателя комиссии по монументальному искусству Льва Лавренова, памятник установлен незаконно - подобные решения должны сначала одобрить эксперты из Думы, а потом утвердить депутаты. В Российском военно-историческом обществе, на территории которого стоит скульптура Ивана IV, утверждают, что нельзя говорить об установке памятника "в традиционном понимании этого выражения": "Это музейный экспонат, который выставлен на земле, находящейся у нас в пользовании. Мы просто вынесли музейный экспонат на улицу" - заявил журналистам исполнительный директор РВИО Владислав Кононов. По его словам, экспонат могут убрать в любой момент, и РВИО "ничего демонтировать не собирается". Эту скульптуру изначально планировали поставить в городе Александрове Владимирской области, однако установку отменили из-за общественной критики. До сегодняшнего дня единственный памятник Ивану Грозному стоял в Орле. Бывший депутат городского совета Орла Юрий Малютин потребовал снести памятник, однако суд признал его установку законной.