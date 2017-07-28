BuzzFeedNEWS считает, что Михаила Лесина убили

Давнего соратника президента Владимира Путина, экс-главу "Газпром-медиа" Михаила Лесина, умершего в отеле в Вашингтоне в ноябре 2015 года, могли убить.
Как сообщает ресурс BuzzFeedNEWS, который проводит свое расследование, Лесин умер накануне встречи с сотрудниками Министерства юстиции США. По свидетельству двух агентов ФБР, за гостиничный номер Лесина заплатил Минюст США, который пригласил его в Вашингтон, чтобы побеседовать о порядке работы телеканала RT.
Ранее российская сторона опровергла информацию о готовности Лесина сотрудничать с американскими властями.
Уже упомянутые агенты ФБР и сотрудник американских разведслужб рассказали BuzzFeedNEWS, что Лесина забили до смерти дубинкой и что за этим стоит Кремль. Один из агентов предположил, что преступление пытались скрыть по неизвестным причинам.
Все американские чиновники, с которыми удалось переговорить журналистам BuzzFeedNEWS, либо отказались комментировать полученные ими сведения, либо отрицали факт убийства Лесина.
В октябре 2016 года федеральный прокурор США объявил смерть Лесина несчастным случаем. По обнародованным официальным данным, 4 ноября 2015 года Лесин интенсивно употреблял алкогольные напитки; вернувшись в свой номер, несколько раз упал, получил серьезные травмы головы, вследствие которых наступила смерть.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.