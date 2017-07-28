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Россия выразила протест Румынии, в Рогозин назвал её власти "гадами"

Протест против приезда Дмитрий Рогозина (Кишинёв, 28 июля 2017 г.)

Москва выразила протест Румынии, запретившей пролёт через её воздушное пространство пассажирского самолёта, на борту которого находился вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

В сообщении МИД России говорится, что в Москве расценивают случившееся как "сознательную провокацию, наносящую серьёзный ущерб двусторонним отношениям".

Рогозин в своём твиттере назвал румынские власти "гадами", которые подвергли опасности жизнь пассажиров рейсового самолёта, летевшего из Москвы в Кишинёв.

Российский вице-премьер летел на встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Ранее в пятницу в аэропорту Кишинева, прошла акция протеста против визита Рогозина.

Дмитрий Рогозин, являющийся также спецпредставителем российского президента по Приднестровью, включён в санкционный список Евросоюза.

27 июля власти Молдавии запретили въезд в страну депутату Госдумы России Павлу Шперову и группе российских артистов. Они были задержаны в аэропорту Кишинева и отправлены обратно в Россию. Власти Молдавии объяснили запрет тем, что россияне не смогли объяснить цель визита.

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