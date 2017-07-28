Россия выразила протест Румынии, в Рогозин назвал её власти "гадами"

Москва выразила протест Румынии, запретившей пролёт через её воздушное пространство пассажирского самолёта, на борту которого находился вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

В сообщении МИД России говорится, что в Москве расценивают случившееся как "сознательную провокацию, наносящую серьёзный ущерб двусторонним отношениям".

Рогозин в своём твиттере назвал румынские власти "гадами", которые подвергли опасности жизнь пассажиров рейсового самолёта, летевшего из Москвы в Кишинёв.

Российский вице-премьер летел на встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Ранее в пятницу в аэропорту Кишинева, прошла акция протеста против визита Рогозина.

Дмитрий Рогозин, являющийся также спецпредставителем российского президента по Приднестровью, включён в санкционный список Евросоюза.

27 июля власти Молдавии запретили въезд в страну депутату Госдумы России Павлу Шперову и группе российских артистов. Они были задержаны в аэропорту Кишинева и отправлены обратно в Россию. Власти Молдавии объяснили запрет тем, что россияне не смогли объяснить цель визита.

