Петербургский депутат арестован на 10 суток

Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник арестован на 10 суток за участие в протестной акции сторонников Навального 12 июня. Он также должен выплатить 11000 рублей штрафа. Резника признали виновным в участии в несогласованной акции и оказании сопротивления сотрудникам полиции. Сам Резник говорит, что в тот день пришел на Марсово поле в качестве члена контрольной депутатской группы, чтобы следить за соблюдением закона. Во время мирной акции протеста были задержаны более полутысячи человек, и Резник инициировал парламентское расследование событий 12 июня. Позже в отношении депутата задним числом были составлены три административных протокола. Судья не принял во внимание доводы защиты, а основанием для решения стали показания сотрудников Росгвардии.