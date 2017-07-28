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США ввели новые санкции против Ирана за его ракетную программу

Иранская баллистическая ракеиа

Министерство финансов США ввело новые санкции против Ирана - в ответ на развитие его ракетной программы.

Ограничения введены относительно шести филиалов иранской компании Shahid Hemmat Industrial Group, играющей "центральную роль" в производстве баллистических ракет на жидком топливе. Будут заморожены их финансовые активы в США, а американским гражданам запрещено заключать какие-либо сделки или подписывать контракты с этими компаниями.

Министр финансов Стивен Мнучин подчеркнул, что санкции ужесточены в ответ на провокационные действия Ирана, включая запуск им 27 июля космической ракеты-носителя, новые ракетные испытания и поддержку ракетных ударов йеменских повстанцев-хутси по Саудовской Аравии.

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