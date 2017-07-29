Москва: "Сотрудничество с США возможно, несмотря на враждебность"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 28 июля госсекретарю США Рексу Тиллерсону, что Москва вынуждена ответить на новое жесткое законодательство о санкциях в Конгрессе, но по-прежнему готова попытаться улучшить отношения с Вашингтоном. В телефонном разговоре с Тиллерсоном Лавров заявил, что объявление Москвой сокращения численности персонала посольства США и конфискация дипломатического имущества вызвана «серией враждебных шагов Вашингтона», - говорится в заявлении МИД России.

Лавров подтвердил, что "наша страна все еще готова нормализовать двусторонние отношения с Соединенными Штатами и сотрудничать по важнейшим международным вопросам", - говорится в сообщении.

"Однако это возможно только на основе равенства, взаимного уважения и баланса интересов". Министерство сообщило, что главы дипломатических ведомств "согласились поддерживать контакты по целому ряду двусторонних вопросов". Государственный департамент не распространил сообщения для прессы об этой беседе.

Новый постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также выдвинул предложение о сотрудничестве 28 июля, даже когда сказал, что законодательство о санкциях обрушило отношения США и России на «низшие» уровни ниже тех, которые были во время "холодной войны". "Мы будем продолжать сотрудничество", - сказал в Нью-Йорке посол России в ООН Василий Небензя. "Американцы не могут обойтись без нас, и мы не можем обойтись без них, такова реальность. Конечно, мы будем работать над решением тех беспрецедентных проблем, которые возникли в мире на наших глазах", - сказал он.

Россия ранее в тот же день потребовала от США сократить численность своего дипломатического персонала и заявила, что она захватит дачные и складские помещения посольства США в Москве, в ответ на законопроект о санкциях, который принял Сенат США и который ушел на подпись президенту в Белый дом 27 июля. В заявлении МИД РФ говорится, что Соединенные Штаты должны сократить свой дипломатический штат в России до 455 человек до 1 сентября, имея ввиду посольство в Москве и Генеральные консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Ранее сообщалось, что общая численность персонала посольства США в Москве, включая российских сотрудников (охранников, водителей, секретарей, уборщиков, садовников, специалистов) составляет 1100 человек.

Пресс-служба посольства США в Москве сообщила, что дипломатическое представительство получило "официальное извещение от российского правительства" о предлагаемых мерах. Посол США в России Джон Теффт выразил глубокое разочарование и категорическое возражение, говорится в сообщении. "Мы передали данное извещение в Вашингтон для рассмотрения", - сообщает пресс-служба.

