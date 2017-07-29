В Кракове умер польский скульптор Мариан Конечны

В Кракове скончался скульптор Мариан Конечны – создатель крупных монументальных композиций, в частности, памятника варшавской богине Победы – Нике – первого памятника Варшавскому восстанию 1944 года. По мнению искусствоведов, Конечны был крупнейшим польским скульптором второй половины ХХ века.

Конечны родился в 1930 году и учился в Академии изящных искусств в Кракове у профессора Ксаверия Дуниковского, а также в Институте имени Репина в Ленинграде с 1954 по 1958 год. В 1958 году он поступил на работу в Академию изящных искусств в Кракове. С 1972 по 1981 год занимал пост ректора Академии.

В 1968 году создал памятник благодарности Красной Армии в Ченстохове (снесен в 1992 году). В 1979 году создал памятник Тадеушу Костюшко в Филадельфии (США). Наиболее известной работой Конечного был памятник Ленину, установленный у проходной металлургического комбината в краковском районе Нова Гута и снесенный в 1989 году. В настоящее время работа находится в Швеции. Конечны – автор двух памятников папе римскому Иоанну Павлу II.