Рогозин грозит санкциями тем, кто помешал его визиту в Молдавию

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин грозит персональными санкциями лицам, помешавшим визиту российской делегации в Молдавию.

В интервью телеканалу "Россия-24" Рогозин заявил, что Москва установит всех, кто стоял за решением запретить пролет через воздушное пространство Румынии российского пассажирского самолета, на борту которого находился сам вице-премьер и сопровождавшие его лица. 28 июля они летели в Кишинев на встречу с лидером Молдавии Игорем Додоном и для участия в мероприятиях, посвященных 25-летию так называемой "миротворческой операции" российских войск в Приднестровье.

Лайнер отказались принять и в Будапеште. В результате он приземлился в Минске. Визит в Кишинев был сорван, и из Белоруссии Рогозин вернулся в Москву.

Ранее в тот же день в аэропорту Кишинева прошла акция протеста против визита Рогозина, являющегося также спецпредставителем российского президента по Приднестровью и включенного в санкционный список Евросоюза.

