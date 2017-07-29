В Петербурге полиция прервала проверкой концерт "Ингрия-Фест"

В Петербурге полиция прервала своей проверкой рок-концерт.

Как сообщает издание "Фонтанка", через час после начала концерта "Ингрия-Фест" в клуб Road приехали полицейские в масках, велели всем присутствовавшим лечь "лицом в пол", проверили документы. Некоторых проверили на наркотики.

В управлении МВД по Петербургу "Фонтанке" сказали, что полиция приехала по вызову местных жителей, которые пожаловались на шум.

Петербургские СМИ сообщают, что в числе организаторов фестиваля – Николай Меньщаков, известный под кличкой Волот. Раньше его называли одним из лидеров неонацистов.

По некоторым данным, власти опасались, что концерт будет использован для пропаганды экстремизма.

24 июля стало известно, что Роскомнадзор заблокировал сайт движения "Свободная Ингрия", которое выступает за создание вокруг Петербурга автономной республики Ингерманландия "с возможностью дальнейшего самоопределения". Генпрокуратура обвинила сайт в распространении призывов к массовым беспорядкам, экстремизме, участии в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. Активисты движения, как сообщало Радио Свобода, занимаются историей, краеведением и изучением культуры коренных народов Ленинградской области.