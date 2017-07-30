В Волгограде продолжается скандал из-за уничтожения "Парка сталинградских вдов", который располагался в охранной зоне у подножия Мамаевого кургана. Эксперты заявляют о том, что властями города и региона грубо нарушено законодательство страны в сфере защиты объектов культурного наследия и и практически "выкручивали руки", чтобы они поставили подпись под этим проектом. Свое возмущение уничтожением памятного парка высказывают представители самых разных общественных движений и организаций города.

​Волна общественных протестов поднялась в Волгограде в конце июля, когда парк был уже почти уничтожен: деревья вырублены, пни выкорчеваны, на участке заработала тяжелая техника. Сталинградский обком КПРФ в своем официальном обращении назвал действия властей "актом очередного вандализма". Руководство Волгоградского областного отделения Общероссийского движения "Всероссийский Женский Союз – Надежда России" заявило о том, что они возмущены бездушным уничтожением парка Сталинградских вдов и "выкорчевыванием исторической памяти". Глава "Фонда борьбы с коррупцией" Роман Рубанов направил заявление руководителю следственного отдела по Центральному району Волгограда с просьбой возбудить уголовное дело по факту вырубки "Парка вдов".

Первое дерево в память о муже, погибшем во время Сталинградской битвы, посадила работница Волгоградского тракторного завода Любовь Пластикова

Мемориальный "Парк сталинградских вдов" появился вблизи Мамаева кургана в 1965 году. Его открытие было приурочено к 20-летию Победы в Великой Отечественной войне. Первое дерево в память о муже, погибшем во время Сталинградской битвы, посадила работница Волгоградского тракторного завода Любовь Пластикова. Ее примеру последовали другие женщины, потерявшие во время войны своих мужей. Возле некоторых деревьев были установлены таблички, на которых были написаны имена погибших. Тогда этот участок у Мамаевого кургана и получил свое неофициальное название "Парк сталинградских вдов". А Инна Гофф и Ян Френкель написали про эту историю песню "В парке у Мамаева кургана", которую пела Майя Кристалинская:

"В парке у Мамаева кургана

Посадила яблоню вдова,

Прикрепила к яблоне дощечку,

На дощечке вывела слова:

"Муж мой был на фронте лейтенантом,

Он погиб в сорок втором году,

Где его могила я не знаю,

Так сюда поплакать я приду"...

Первые предупреждения о грубых нарушениях Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" при реконструкции территории "Парка вдов" звучали из уст экспертов и правозащитников еще в ноябре 2016 года.

Меня услышали только после того, как парк был уничтожен

​– Я с ноября прошлого года обращалась в госорганы, предупреждала общественность и через соцсети, журналистов и активистов-экологов, ветеранские организации, говорила о том, что в охранной зоне Мамаева кургана планируется реализация сомнительных проектов. Но меня услышали только после того, как парк был уничтожен, – говорит эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы Галина Шипилова.

Проект благоустройства "Мемориального парка", который разрабатывал "Архитектурно-ландшафтный центр Грин АРТ", еще 20 марта был размещен на сайте комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области. Там же были опубликованы положительные результаты экспертизы этого проекта, которую провело ООО "Архитектурно-реставрационная мастерская Тихонова". Деревья в парке сталинградских вдов находятся в "угнетенном состоянии, инвентаризация древесных насаждений не выявила деревьев, имеющих хорошее состояние", говорилось в экспертизе.

Галина Шипилова рассказывает, что она еще 5 апреля отправила в комитет свои замечания, указав на три основных нарушения требований законодательства об охране объектов культурного наследия имеющихся в проекте благоустройства.

Благоустройством не может быть вырубка всех деревьев и замена их на новые. Парк называется мемориальным потому, что деревья в нем мемориальные, а значит к каждому дереву должен быть особый подход​

– Во-первых, я сразу же усомнилась в стремлении проектной организации сохранить парк, как объект культурного наследия, так как знала, что на его территории планируется строительство очень большой автостоянки. Во-вторых, проектная организация ООО "Архитектурно-ландшафтный центр Грин АРТ" не имеет лицензии на работы на территории объекта культурного наследия. И, в-третьих, государственная историко-культурная экспертиза таких проектов должна в обязательном порядке проводиться экспертной комиссией из трех и более экспертов. С проектом же работал только один эксперт. И самое главное – на объекте культурного наследия должны вестись работы по сохранению, то есть, реставрация. А проект назывался благоустройством. Благоустройством не может быть вырубка всех деревьев и замена их на новые. Парк называется мемориальным потому, что деревья в нем мемориальные, а значит к каждому дереву должен быть особый подход. Я считаю, что то, что делает эксперт Евгений Тихонов, – это не просто непрофессионализм. Он сознательно оправдывает действия любого застройщика. Это измена профессии, –говорит Галина Шипилова.

По ее данным, работы по вырубке деревьев начались задолго до утверждения проекта – еще в середине марта. А эксперт Виктор Тихонов в беседе с корреспондентом Радио Свобода и сам неожиданно назвал одобренный им проект благоустройства парка "лажой".

Подобные проекты делают совершенно случайные люди, совершенно ужасного качества. По закону нельзя, а у нас в городе все можно​

– Я понимаю, что торопились. Что ж теперь делать. Сроки регламенты и все прочее. Но проектировщики – это полное безобразие. Подобные проекты делают совершенно случайные люди, совершенно ужасного качества. По закону нельзя, а у нас в городе все можно. Мне электронную версию документов прислали для экспертизы, а там работы вовсю идут уже. Федеральный закон нарушен, но оказывается можно делать (экспертизу – РС), потому что обещали. Как тут быть? – спрашивает Тихонов.

Тихонов также подтвердил информацию Шипиловой о том, что фирма-проектировщик не имеет лицензию на работу с объектами культурного наследия в охранной зоне. На вопрос, почему он подписал акт государственной историко-культурной экспертизы столь проблемного проекта, эксперт Тихонов ответил, что ему "выкрутили руки".

Я отказался делать экспертизу, но мне руки выкручивали. Попросили, принудили, сказали – очень нужно городу​

– Сейчас интересная ситуация сложилась – мы (эксперты) не имеем права вмешиваться в творческий процесс. Документы такие проходят, что просто стон. Сделали лажу. Я отказался делать экспертизу, но мне руки выкручивали. Попросили, принудили, сказали – очень нужно городу, – признается сейчас Виктор Тихонов.

Работы в охранной зоне Мамаева кургана проводятся к чемпионату мира по футболу, который пройдет в Волгограде. Недалеко от Мамаева кургана строится стадион "Волгоград-Арена", на котором будут проходить матчи.

Между тем, председатель Совета волгоградского регионального отделения "Общества охраны памятников истории и культуры" Валерий Котельников еще 20 марта направил обращение в Управление Министерства культуры РФ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам с просьбой "провести проверку, выдавалось ли комитетом культуры или комитетом по государственной охране объектов культурного наследия Волгоградской области разрешение на проведение данных работ".

– Я получил ответ из управления министерства культуры, что они перенаправили мое письмо в областной комитет по госохране объектов культурного наследия и что держат ситуацию на контроле. 20 апреля я получил ответ из комитета госохраны, в котором они признали указанные нами нарушения. Действительно, работы проводились на этом участке без их разрешения. Но к какой ответственности были привлечены виновные мне до сих пор не сообщили, –рассказывает Котельников.

Эти зеленые насаждения пришли в плачевное состояние и давно нуждаются в обновлении

Директор ФГБУК "Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва" Алексей Васин сейчас утверждает, что вся история с созданием "Парка вдов" – это просто миф, деревья в районе Мамаева кургана высаживались, говорит он, еще с 1943 года, срок их жизни превышает 60 лет.

– К сегодняшнему дню эти зеленые насаждения пришли в плачевное состояние и давно нуждаются в обновлении. Территория у подножия Мамаева кургана, отведенная под Мемориальный парк, долгое время не получала должного ухода, обследование показало, что большая часть кустарников и деревьев являются засохшими или больными, – говорит Васин.

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда Виталий Земцов охотно рассказывает о планах реконструкции парка.

– Уже весной на месте старых и больных насаждений будет высажено порядка 1700 молодых зеленых деревьев и кустарников разных пород – катальпы, березы, каштаны и хвойники. Уход за молодыми посадками будет осуществляться при помощи системы автоматического полива. В настоящее время рабочие приступают к вертикальной планировке территории и прокладке траншей под устройство будущих пешеходных дорожек, – говорит Виталий Земцов.

Чиновник мэрии сообщил, что в парке, кроме пешеходных, появятся также велосипедные дорожки, будет разбит зеленый амфитеатр, установлены современные парковые светильники и садовая мебель – урны, лавочки и парковые диваны. Завершить благоустройство планируется к маю 2018 года.

При этом нам так и не удалось получить внятный ответ на вопрос, действительно ли мэрия намерена построить автостоянку в одной из частей бывшего "Парка сталинградских вдов", хотя подобное строительство в охранной зоне Мамаева кургана запрещено федеральным законом об охране объектов культурного наследия. Редакция Радио Свобода направила соответствующий запрос и в аппарат губернатора. Ответа пока тоже нет. Между тем, известно, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров лично отдавал распоряжение о вырубке парка и строительстве на части его территории автостоянки.

Сейчас на месте, где располагался "Парк сталинградских вдов" экскаватор роет котлован. Место работ огорожено временной оградой. Почти все спиленные деревья старого парка уже вывезены. Выкорчеванные пни свалены в большую кучу. Туда же большегрузные автомобили возят грунт и плодородную почву. "Парка сталинградских вдов" у Мамаева кургана больше нет.