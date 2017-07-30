Саакашвили назвал "фальшивой" анкету, из-за которой его лишили гражданства

Михаил Саакашвили заявил, что власти Украины лишили его гражданства на основании анкеты, которую заполнял и подписывал не он. Бывший глава Одесской области потребовал провести "графическую экспертизу" и обвинил украинские власти в совершении уголовного преступления.

Анкету Саакашвили ранее опубликовал депутат Верховной Рады Владимир Ариев. Он заявил, что бывшего президента Грузии лишили гражданства Украины из-за того, что он якобы допустил ошибки при заполнении документов.

Михаил Саакашвили получил украинский паспорт в мае 2015 года, став главой Одесской области. В ноябре 2016 года Саакашвили покинул это пост. Решение об отставке политик объяснил невозможностью справиться с коррупцией в регионе, которую, как он утверждает, "лично поддерживает" президент страны Петр Порошенко.

26 июля Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства. В Киеве утверждают, что экс-глава Одесской области при заполнении документов не указал, что он находится под следствием, хотя был заочно арестован в Грузии.