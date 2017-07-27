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Движение Саакашвили призвало своих сторонников выйти на Майдан

Михаил Саакашвили

Движение Михаила Саакашвили "Рух новых сил" призывало своих сторонников выйти на акцию протеста против "произвола" украинских властей.

Накануне Саакашвили лишили гражданства Украины. На странице "Рух новых сил" в Фейсбуке утверждается, что таким образом "власть окончательно сбросила маски". В движении при этом заявляют, что запланированная на сегодня акция на Майдане пройдет не в поддержку Саакашвили, а против того, что руководство страны якобы игнорирует права граждан.

Саакашвили до 2013 года был президентом Грузии. Украинский паспорт он получил в мае 2015 года, став главой Одесской области. В ноябре 2016 года Саакашвили покинул это пост. Решение об отставке политик объяснил невозможностью справиться с коррупцией в регионе, которую, как он утверждает, "лично поддерживает" президент страны Петр Порошенко.

После лишения гражданства Саакашвили заявил о намерении продолжить борьбу "за реформы на Украине".

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