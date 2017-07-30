США провели успешные испытания комплекса ПРО THAAD

Американские военные провели успешные испытания противоракетного комплекса THAAD, который планируют разместить в Южной Корее. С авианосца в Тихом океане была пущена тактическая ракета, которую засёк, отследил и перехватил комплекс на Аляске.

В воскресенье же два американских сверхзвуковых бомбардировщика совершили облёт Корейского полуострова.

Все эти шаги предприняты в ответ на запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, упавшей в японских водах 28 июля.

29 июля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отменил приостановку программу развертывания в стране комплекса THAAD.

Этими планами крайне недоволен Китай, заявивший, что такие шаги дестабилизируют ситуацию в регионе.

Президент России Владимир Путин считает, что развёртывание THAAD на Корейском полуострове нарушит стратегический баланс в мире.



