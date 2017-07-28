КНДР произвела пуск ракеты, которая упала в японской экономической зоне

Северная Корея произвела в пятницу пуск ракеты.
Как заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, она предположительно упала в море в японской эксклюзивной экономической зоне.
По его словам, в экстренном порядке будет созван Национальный совет безопасности и приняты все меры для обеспечения безопасности японских граждан.
Главный секретарь правительства Японии Йосихиде Суга назвал случившееся открытым нарушением резолюций ООН.
Ранее в пятницу Министерство обороны США зафиксировало пуск северокорейской баллистической ракеты.
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