„Дорогой товарищ Сталин...”

Во время депортаций и голода сотни молдаван молили о помощи „отца народов”. „Дорогой наш Сталин”, „Всемилостивейший”, „Великий”, „Дорогой наш отец” - так они называли в своих письмах вождя, не подозревая, что он и был источником их бед. 15-летняя девочка просила Сталина освободить её голодавшую, обедневшую семью от высоких налогов, которые они должны были уплачивать государству. Их признали кулаками, а значит - врагами народа. Спустя шесть десятилетий Ольга Чикони держит в руках копию своего письма к Сталину. Она признает, что совсем не понимала тогда, как и миллионы людей - жертв советской пропаганды, что это был неразумный и бессмысленный шаг, который привел к ещё большим страданиям. Историк Мариана Цэрану обнаружила сотни похожих писем в Национальном архиве. О чем же просили Иосифа Сталина люди и что думают об этом сегодня они и их потомки? Репортаж Любы Шевчук.