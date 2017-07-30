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Бойкотирующие Катар страны готовы к диалогу с ним на двух условиях

Встреча глав МИД стран, бойкотирующих Катар (Манама, Бахрейн, 30 июля 2017 г.)

Четыре арабские страны, бойкотирующие Катар, разрешат его гражданской авиации пользоваться воздушными коридорами в экстренных случаях.

Как сообщило в воскресенье саудовское телевидение, с 1 августа для Катара будут открыты 9 коридоров, в том числе международный - над Средиземным морем.

Ранее 30 июля Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и Объединённые Арабские Эмираты выразили готовность начать диалог с Катаром при условии, что он "выразит искреннее желание прекратить финансирование терроризма" и пообещает не вмешиваться во внутренние дела соседей. Конфликт с Катаром обсудили главы МИД четырёх стран на встрече в столице Бахрейна Манаме.

С 5 июня эти страны закрыли границы и прервали всякое транспортное сообщение с Катаром, обвинив его в финансовой поддержке терроризма, а затем выдвинули список требований, среди которых – прекратить сотрудничать с Ираном и финансировать телеканал "Аль-Джазира".

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