Арабские страны продолжат бойкот Катара, пока он не изменит политику

Четыре арабские страны продолжат бойкот Катара, пока он не изменит свою политику. Об этом заявил в среду в Каире министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, выступая после совещания глав МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта, которое прошло в Каире. По его словам, о дополнительных мерах в отношении Катара будет объявлено в надлежащее время.

В совместном заявлении, принятом участниками встречи, говорится о том, что Катар должен прекратить поддерживать террористические группировки и вмешиваться во внутренние дела стран региона. В документе также выражено разочарование "негативным" ответом Катара на поставленный ультиматум, который не может стать основой для изменения политики в его отношении.

5 июля истек срок выполнения требований, которые предъявили к Катару четыре страны и главные из которых – прекратить сотрудничество с Ираном и закрыть телеканал "Аль-Джазира".

Ранее в среду министр иностранных дел Катара Мохаммед бин Абдул Рахман Аль Тани назвал блокаду "открытой агрессией", нарушающей международное право и ставящей целью вызвать антикатарские настроения на Западе. При этом министр подчеркнул, что эмират по-прежнему открыт для диалога.

В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет обвинили Катар в поддержке терроризма, прервали дипломатические и торговые отношения с ним, а затем выдвинули ультиматум. Катар отверг все обвинения.

