Возбуждено дело о гибели осужденных при пожаре в больнице в Приморье

В Приморье возбуждено уголовное дело о гибели четырех осужденных во время пожара в больнице Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Агентство "Интерфакс" со ссылкой на следственное управление сообщает, что сотрудников лечебницы подозревают в халатности, повлекшей смерть двух и более людей.

Пожар в больнице ФСИН во Владивостоке произошел в воскресенье. В палате терапевтического отделение в тот момент находились четыре пациента, которые не могли передвигаться самостоятельно. По данным следствия, они задохнулись в дыму.