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Возбуждено дело о гибели осужденных при пожаре в больнице в Приморье

Пожарные извлекают тела погибших, архивное фото

В Приморье возбуждено уголовное дело о гибели четырех осужденных во время пожара в больнице Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Агентство "Интерфакс" со ссылкой на следственное управление сообщает, что сотрудников лечебницы подозревают в халатности, повлекшей смерть двух и более людей.

Пожар в больнице ФСИН во Владивостоке произошел в воскресенье. В палате терапевтического отделение в тот момент находились четыре пациента, которые не могли передвигаться самостоятельно. По данным следствия, они задохнулись в дыму.

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