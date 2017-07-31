Politico: США рассматривают санкции против Китая из-за КНДР

Высокопоставленные советники президента США Дональда Трампа рассматривают возможность введения санкций против Китая. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источник в администрации США.

По данным источников, с помощью возможных санкций Америка намерена "наказать" Пекин за бездействие в отношении Северной Кореи. Politico отмечает, что окончательно решение относительно возможных санкций может быть принято в течение недели.

28 июля Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". США, Южная Корея и Япония раскритиковали Китай – одного из основных экономических партнеров Пхеньяна – за отсутствие реакции на северокорейские ядерные испытания. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ также заявил, что ожидает более активной позиции по Северной Корее и от России.