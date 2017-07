Назад, к глушилкам

Путин подписал закон о запрете анонимайзеров и средств обхода блокировок в Сети. Те, кто пользовался ими для доступа к сайтам, заблокированным Роскомнадзором, потеряют такую возможность с 1 ноября 2017 года. Ссылки на заблокированные сайты перестанут отображаться и в поисковиках Яндекс и Google. Количество "противозаконных" сайтов между тем растет в России угрожающими темпами. В Сети всему этому, само собой, не рады.

Nadia Plungian

В новостях пишут: 60 лет Лианозовской группе, 80 лет указу Ежова "Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов". Третья новость - общий знаменатель этих двух, то есть, окончательное введение запрета анонимайзеров

​Глеб Павловский

согласно президенту, анонимность как вид деятельности упраздняется

Сергей Левицкий

Всё, с 1 ноября можно переименоваться в Северную Корею!

Путин сам интернетом не пользуется, и в соцсетях его тоже нет-поэтому и подписывает такие законы

Leonid Bakhnov

Теперь с миром будем перестукиваться. Пора учить азбуку морзе.

Vladimir Sev

Анонимайзеры под запретом: закон подписал Путин.

Вы еще не забыли:

«Голос Америки», «Радио Свобода», «Немецкая волна», «Русская служба Би-би-си», «Радио Ватикана», «Голос Израиля», «Радио Канады», «Международное французское радио»?

Кирилл Лятс

Сегодня запретили торы и анонимайзеры, завтра начнут закрывать программы, которые находятся на острие "цифровой экономики", о которой Путину, не пользующемуся электронной почтой, даже кто-то что-то говорил хорошее. LinkedIn уже почти год, как запретили, а ведь там происходит очень многое в бизнесе, включая торговые платформы...И уж где-где, а именно там блокчейн легче всего будет организовать...

Но никому здесь до этого нет дела. Потом так же спокойно запретят Фэйсбук, Гугл, компании, которые сами по себе лидеры мировой экономики (оставили далеко позади Несбывшуюся Мечту). И что тогда? О чем вообще можно говорить, если без всего этого мы не построим никакого современного общества?

И кстати, поведение того же LinkedIn мне крайне нравится, никто никуда не пошел унижаться: если власти в России - мудаки, то пусть отсталыми мудаками и остаются.

Посмотрите, как за 5 лет поменялась парадигма: вместо того, чтобы создавать все условия, вставать на колени и просить весь мировой крупняк приходить к нам со своими проектами, мы гордо посылаем всех [к черту].

Власть жлобов и недоумков, которая оградила страну георгиевской заградительной лентой, предполагая, что 9 мая 1945 года и есть та самая вершина в развитии, выше которой нам и не надо...

Можно ли, действительно, "отключить американский интернет" - и если да, то как? Возможный сценарий излагает в колонке на сайте МК ​Валерий Соловей:

«В декабре 2018 года на заседании Генеральной ассамблеи ООН президент России официально объявит о введении «безопасного EurasiaNet`а», сети обмена данными под государственным контролем стран-участниц — Китая, России и Индии. Первое официальное заседание Надзорного совета EurasiaNet`а пройдет под председательством России в январе 2019 года. Таким образом, Всемирная сеть будет разбита на две части, в которых будут действовать различные технические и правовые стандарты и связанные с этим политические рамки. Интернет больше не будет глобальным...»

Приведенная цитата взята из доклада берлинского фонда «Наука и политика» (Stiftung Wissenschaft und Politik) «Возможные сюрпризы: 11 вероятных сценариев российской внешней политики». Для справки: фонд учрежден Немецким институтом международной политики и безопасности — крупнейшим и одним из наиболее авторитетных немецких «мозговых трестов», финансируемым властями страны. Основные клиенты этого аналитического центра — федеральное правительство и бундестаг. В общем, далеко не контора «Рога и копыта».

Согласно предлагаемому сценарию расколу Интернета будут предшествовать энергичные попытки России и прочих стран, поддерживающих ее в этом вопросе — в первую очередь Китая, — изменить нынешнюю структуру управления Всемирной паутиной. На Полномочной конференции Международного союза электросвязи эти державы предложат передать администрирование Сетью в руки государств — в рамках Организации Объединенных Наций. Это нанесло бы смертельный удар по нынешней модели управления Интернетом, отмечается в докладе: право голоса потеряли бы негосударственные структуры и представители гражданского общества — неправительственные организации и научные сообщества.

Поскольку предложение не получит поддержки остальной части мирового интернет-сообщества, Россия и Китай встанут на путь открытого противодействия существующим принципам жизнедеятельности Сети.

Однако пока о подобном сценарии речь не идет, и многие уверены, что российские власти напрасно пытаются сделать вид, что взяли интернет под контроль.

​Михаил Савченко

Запретили анонимайзеры. Хех. В СССР тоже запрещали, например варить самогон. В результате, в городах у многих (а в деревнях вообще у каждого второго) был самогонный аппарат. Это первое. И второе. Месяц назад, по всем каналам российского телевидения учили украинцев, как с помощью анонимайзеров обходить блокировки "Одноклассников" и "Вконтакте". То есть, чужих граждан учим, своим запрещаем. Двойные стандарты говорите?

Ну-ну...

Кирилл Шулика

Путин подписал закон о запрете анонимайзеров. То, что подпишет, было понятно, сенсации никакой нет.

Есть другое - запретить анонимайзеры это все равно, что запретить зиму. Я бы подписал закон о запрете зимы, особенно с отдыха в Черногории. Пусть исполняют.

С анономайзерами ровно та же история.

​В Китае запреты действуют уже давно, однако это не мешает мотивированным гражданам обходить ограничения, отмечает Би-Би-Си:

Некоторое время назад, например, использовался VPN, который китайские цензоры вовремя не заметили. Его можно было найти в китайской версии Google и легко загрузить. Но цензоры, конечно, постоянно отслеживают подобные сервисы и блокируют их.

Впрочем, как только их находят и блокируют, тут же появляются другие, потому что над этим постоянно работают специальные группы. Большинство из них находятся за рубежом, многим помогают власти США. Эти технологии работают как конвейер: на смену одному VPN, обнаруженному, - приходит другой.

О том, почему запреты на обход блокировок невозможно обеспечить технически, писал в июне Антон Носик:

Помимо того, что движение пакетов динамически маршрутизируется самой Сетью, полная свобода в выборе как конечной, так и промежуточных точек следования информации от отправителя к получателю оставлена пользователям всех подключённых устройств. То есть я в принципе могу в любую секунду решить, что мне на китайские сайты сподручней заходить через некий китайский же узел, чтобы мой адрес распознавался тамошними сайтами как локальный. Прокси-серверы, VPN и анонимайзеры — это всего лишь коммерческие решения, предлагающие такой функционал любому желающему, за деньги, или из убеждения, что information wants to be free. Вот эти конкретные решения можно, конечно, внести в реестр и запретить россиянам и/или украинцам их использование. Но принцип, лежащий в основе работы всех этих программно-аппаратных комплексов, плагинов и приложений — это принцип устройства всего Интернета. Где ты можешь выйти из Москвы в Америку через Хельсинки, Франкфурт-на-Майне, Лондон, а то и через Китай. Количество узлов, через которые ты можешь ходить в Интернет и по Интернету, по сути дела, ничем и никем не ограничено. Приставить к каждому интернет-узлу милиционера, следящего, чтобы через него не просочились к запрещённым сайтам и сервисам россияне или украинцы, — задача абсолютно нереальная. Всем женщинам мира не родить столько милиционеров.



Поэтому единственным годным способом законодательного запрета является наше любимое избирательное правоприменение. То есть составить список запрещённых софтин, вывесить его на сайте Роскомнадзора, а потом вломиться к какому-нибудь неблагонадёжному гражданину в 6 часов утра с болгаркой и понятыми, найти у него на диске одно из наименований — и привлечь к ответственности. Одного, двоих, десятерых. 500 человек, как по экстремистским статьям. Но всё равно за кадром этой судебной драмы останутся десятки миллионов россиян, которые как использовали средства обхода блокировок, чтобы попадать на интересующие их сайты, так и продолжат их использовать.

С другой стороны, наличие блокировок несомненно тормозит технический прогресс, за который власти России так любят бороться - но только на словах, отмечает Иван Засурский:

По поводу запрета анонимайзеров и vpn. Пишу из Пекина, здесь Facebook типа не работает, но vpn никому в голову не приходит запрещать. Хотя интернет буквально принадлежит государству. А порядки строгие, очень даже. Вот Носика нет, кто теперь будет всё рассказывать людям? Страшно мне за Родину.

А ведь даже при наличии vpn проблемы. В классе, где я преподаю, нужно было заполнить таблицу. Всем классом. Плёвое дело. Я такой радостный, думал, что есть китайский вариант Google docs, сделал excel и все в него по строчке написали. Так ничего подобного! В итоге вместо лекции все по одному подходили к компьютеру и писали свою строчку в файл, потом подписывали...

Я не хочу критиковать прекрасный Китай, но как объяснить людям из ХХ века, которые хотят типа инновации и всё такое, как плохо бывает даже если всё мечты их влажные уже сделали? Если люди просто не в теме вообще, жители тёмных веков, мракобесы.

Зачем Вы делаете всё это? Что это Вам даст? Кому будет лучше? Чем и как Вы думаете и почему...

Вот Антон и не выдержал. При том, что я из Пекина пишу в Facebook. Даже если на улице расстреливать, Вы ничего не добьётесь своими методами. Чего Вам вообще нужно?

А?

Нельзя, кстати, не отметить, что многие россияне узнали о возможности обходить блокировки Роскомнадзора именно благодаря новости о принятии закона.

В и​нструкциях по обходу блокировки блокировщиков нет недостатка и в Сети.

Alexander Pavshukov

Дума приняла закон о запрете прокси, анонимайзеров и VPN.

А я сразу вспомнил, как несколько лет назад в России запретили крупнейший торрент-трекер рутрекер.орг.

Я знают, что такое и как работают прокси и VPN, но для чистоты эксперимента решил играть роль тупой блондинки из анекдотов.

Зашёл я вКонтакт, забил в поиск "обход блокировок рутрекер". Получил видео (!!!!), показывающее, откуда и как скачать плагин к Хрому и как его установить.

То есть ни откуда взялся этот плагин (что такое плагин?), ни как он работает, ни как он обновляется, ни как он интегрируется с браузером (браузер - это интернет, да?), я не знаю и знать не хочу.

Блондиночка хотела сайтик с фильмами, блондиночке дали сайтик с фильмами.

Хвастун и Соня

Про "Запрет VPN", аномайзеров и всего такого: пробежался по поправкам и спасаю вас от воплей борцов с кровавым режимом. В общем, слушайте, что к чему.



Анонимность = да. Доступ к запрещенке = нет.

Никто не запретил VPN или прокси. Суть в том, что от них теперь требуют блокировать доступ к ресурсам из реестра запрещенных.



Тех, кто отказывается "встать на учет" и/или заблокировать запрещенку из списка, блокируют провайдеры. Рекламу таких серверов тоже блокируют.



Для начала надо такой сервис найти, затем увидеть запрещенку, которую через него смотрят, затем предложить сотрудничать, а уж потом блокировать.



Т.е. по факту вся эта канитель касается лишь коммерческих ресурсов вроде плагинов "Hola" или "friGate".

Если вы втихую купите себе сервер, поднимете там себе VPN, VPS, Tor или все что вашей душе угодно, а потом будете через него сидеть (не забывая шифровать канал), то вероятность того, что вас поймают крайне мала, а если поймают — можно сменить тачку.

Непонятно, что будут делать с Tor, максимум составят реестр нод в сети и будут их банить, но это не эффективно. Короче, тут тоже лажа и дырка.



Самое интересное из поправок, цитата:



Положения настоящей статьи не распространяются на операторов государственных информационных систем, государственные органы и органы местного самоуправления, а также на случаи использования программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен, при условии, что круг пользователей таких программно-аппаратных средств их владельцами заранее определен и использование таких программно-аппаратных средств осуществляется в технологических целях обеспечения деятельности лица, осуществляющего их использование.



С гос. органами все ясно, с муниципальными тоже. Самый сок выделил жирным, и если я все правильно понял, то объяснив зачем вам лезть на сайты из запрещенного списка ... вы сможете туда лезть, абсолютно законно, правда с регистрацией, но вроде без смс.

В конце концов, даже если одни пользователи не смогут законно смотреть те или иные сайты, другие всегда смогут копировать и распространять "запрещенку" - нынешняя Россия все же не СССР, где стояли на учете все пишущие машинки.

Larry Grimm

в России запретили анонимайзеры, ну что же, буду публиковать полностью текст с запрещённых сайтов и пошли в ж... в известном направлении))