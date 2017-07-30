Путин подписал закон о запрете анонимайзеров и VPN-сервисов

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете программ-анонимайзеров и VPN-сервисов, которые позволяют получить доступ к заблокированным сайтам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон вступит в силу с 1 ноября.

Всего, по данным общественного движения "Роскомсвобода", в России заблокированы около 80 тысяч сайтов, в их числе торрент-трекеры, независимые СМИ, в частности, "Каспаров.ру" и "Грани.ру", некоторые ЛГБТ-сайты, а также приложения, которыми пользуются протестующие.

Теперь, согласно подписанному Путиным закону, средства для получения доступа к заблокированным ресурсам сами будут заблокированы, если не ограничат доступ к запрещенной на территории России информации. Выявлять нарушителей будут ФСБ и МВД.