Жителя Москвы повторно осудили за брелок-видеорегистратор

Басманный суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей местного жителя Алексея Соколова, повторно признав его виновным в попытке продать китайский брелок-видеорегистратор.

В декабре 2016 года суд приговорил Соколова к четырем месяцам колонии, признав его виновным по статье о "незаконном обороте специальных технических средств". В Федеральной службе безопасности России сочли, что брелок, купленный обвиняемым за 450 рублей на сайте Aliexpress.ru, является "специальным техническим средством для негласного получения информации". Впоследствии Мосгорсуд отменил приговор и направил дело Соколова на новое рассмотрение.

За 2015 год в России по обвинению в "незаконном обороте специальных технических средств" были осуждены более 250 человек.

