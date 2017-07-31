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Сайт WikiLeaks опубликовал письма предвыборного штаба Макрона

Сайт WikiLeaks опубликовал более 20 тысяч писем предвыборного штаба президента Франции Эммануэля Макрона. Первые письма датированы мартом 2009 года, последние – апрелем 2017 года.

WikiLeaks сообщает, что в распоряжении сайта имеется намного больше материалов, однако систематизированы только эти письма.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сообщал о "компрометирующей переписке" Макрона в феврале. По его словам, данные получены из личной переписки Макрона с бывшим кандидатом в президенты от Демократической партии США Хиллари Клинтон.

В ходе своей предвыборной кампании Макрон неоднократно заявлял хакерские атаки на его предвыборный штаб имеют так называемый "российский след", однако прямых доказательств так и не привел. В начале июня руководитель французского Национального агентства безопасности информационных систем Гийом Пупар сообщил, что у французских властей нет свидетельств о причастности российских хакеров к кибератакам на предвыборный штаб президента Франции.

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