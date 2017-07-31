Биткоин-биржа BTC-Е: Винник не был сотрудником организации

Биткоин-биржа BTC-Е заявила, что задержанный в Греции россиянин Александр Винник никогда не был сотрудником компании. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте биржи.

BTC-Е также сообщила, что 25 июля сотрудники Федерального бюро расследований изъяли оборудование компании. На серверах находились базы данных и биткоин-кошельки пользователей биржи. Через несколько дней после изъятия серверов был изъят домен.

26 июля суд в Калифорнии предъявил россиянину Виннику обвинение в отмывании 4 миллиардов долларов с помощью биткоин-биржи BTC-Е. Накануне его задержали в Греции по запросу США. По версии следствия, россиянин являлся основателем и совладельцем биткоин-биржи ВТС-Е. Кроме этого, Винника обвиняют во взломе серверов биткоин-биржи Mt.Gox. В правоохранительных органах США отметили, что обвинение Виннику было предъявлено еще в 2011 году. В случае экстрадиции в США задержанному грозит до 25 лет тюрьмы.