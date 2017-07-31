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В Краснодаре заколотили дверь штаба Навального

Алексей Навальный

Активисты так называемого движения "Отряды Путина" заколотили досками дверь предвыборного штаба Алексея Навального в Краснодаре. Об этом сообщается в твиттере штаба.

Координатор штаба Мирослав Валькович вызвал полицию и написал заявление по факту несогласованного митинга и порчи двери.

В начале июля активисты так называемых "Отрядов Путина" – краснодарской прокремлевской организации, в которой участвуют главным образом пенсионеры, – ворвались в штаб Навального, сорвали плакаты, поломали рамки и перевернули стулья и столы.

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