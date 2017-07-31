Великобритания прекратит свободное перемешение граждан ЕС в 2019 году

Свободное передвижение граждан Великобритании и Евросоюза прекратится в марте 2019 года, с выходом страны из ЕС. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, передает информационное агентство Reuters.

Представитель канцелярии подчеркнул, что Лондон готовит предложения, касающиеся прав граждан ЕС на территории королевства.

Первый содержательный раунд переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза завершился в Брюсселе 20 июля. В рамках переговоров стороны обсудили основные проблемы Брекзита – права граждан, финансовые обязательства Лондона перед ЕС и статус границы между Республикой Ирландия и Великобританией. Глава делегации ЕС Мишель Барнье после переговоров заявил, что стороны не смогли достигнуть компромисса. Очередной раунд переговоров назначен на конец августа.

Переговоры о выходе Великобритании из ЕС начались 19 июня. Они продлятся до конца 2018 года. После этого сторонам дается шесть месяцев на ратификацию договоренностей в национальных парламентах.