Войнович: "Почему не выслать их всех"? Эфир в 19:05

Владимир Войнович в прямом эфире о российско-американских санкционных отношениях, о военно-морском параде в Санкт-Петербурге и "таком молодом Ленине" на Дворцовой площади. Ведущая Елена Рыковцева

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