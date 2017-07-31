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Войнович: "Почему не выслать их всех"? Эфир в 19:05

Владимир Войнович

Владимир Войнович в прямом эфире о российско-американских санкционных отношениях, о военно-морском параде в Санкт-Петербурге и "таком молодом Ленине" на Дворцовой площади. Ведущая Елена Рыковцева

Звоните в прямой эфир! Задавайте вопросы писателю!

Беспатный номер для РФ 8-800-200-22-12 Начало в 19.05

Опрос прохожих по заявке Владимира Николаевича.

Не нужно ли выслать всех американцев?
пожалуйста, подождите
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