СМИ: Трамп надиктовал заявление сына о встрече с Весельницкой

Президент США Дональд Трамп в самолете по пути домой с гамбургского саммита "Большой двадцатки" лично составил текст заявления о встрече своего сына с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Об этом сообщила в понедельник вечером газета The Washington Post.

Помощники президента считали, что Трампу-младшему лучшего всего сразу же раскрыть все детали прошлогоднего разговора с Весельницкой, но президент настоял, чтобы в заявлении, адресованном The New York Times, было сказано, что участники обсуждали лишь перспективы отмены запрета на усыновление российских детей американцами. Эта тема на тот момент не фигурировала в предвыборной кампании. Спустя короткое время выяснилось, что Трамп-младший согласился на встречу, так как Весельницкая якобы посулила ему компромат на кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Введение в заблуждение общественности и прессы формально не является преступлением. Тем не менее люди, близкие к президенту, в беседах с The Washington Post выражали сожаление по поводу того, что произошло, и признавали, что этот эпизод может стать еще одним предметом расследования специального дознавателя Роберта Мюллера, собирающего информацию о возможном сговоре избирательного штаба Дональда Трампа с Россией.

В июне прошлого года Весельницкая встретилась с сыном Дональда Трампа. Ему сообщили, что юрист располагает компроматом на кандидата в президенты Клинтон. Трамп-младший заявил, что встреча не оказалась полезной. Президент США отметил, что не видит в действиях сына ничего предосудительного.