Китай возложил ответственность ядерные испытания КНДР на США

Китай считает, что ответственность за обострение ситуации на Корейском полуострове лежит, на Вашингтоне и Пхеньяне, а не на Пекине. Об этом сообщил постоянный представитель Китая при ООН Лю Цзеи, передает Reuters.
Лю Цзеи заявил, что усилия одного Китая не принесут практических результатов, так как урегулирование обстановки в регионе зависит от двух основных сторон – США и КНДР. По мнению дипломата, Вашингтон и Пхеньян несут ответственность за усиление напряжённости на Корейском полуострове и нежелание возобновить переговоры.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал власти Китая – одного из основных экономических партнеров КНДР - за отсутствие помощи по сдерживанию северокорейских ядерных испытаний.
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