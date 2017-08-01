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Китай возложил ответственность ядерные испытания КНДР на США

Постоянный представитель Китая при ООН Лю Цзеи (архивное фото)

Китай считает, что ответственность за обострение ситуации на Корейском полуострове лежит, на Вашингтоне и Пхеньяне, а не на Пекине. Об этом сообщил постоянный представитель Китая при ООН Лю Цзеи, передает Reuters.

Лю Цзеи заявил, что усилия одного Китая не принесут практических результатов, так как урегулирование обстановки в регионе зависит от двух основных сторон – США и КНДР. По мнению дипломата, Вашингтон и Пхеньян несут ответственность за усиление напряжённости на Корейском полуострове и нежелание возобновить переговоры.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал власти Китая – одного из основных экономических партнеров КНДР - за отсутствие помощи по сдерживанию северокорейских ядерных испытаний.

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