В Москве задержан корреспондент "Новой газеты" Али Феруз

В Москве задержан журналист "Новой газеты" Али Феруз. По данным "Медиазоны", его остановили рядом с редакцией издания якобы для выяснения личности, после чего доставили в отделение полиции.

В начале июня стало известно, что российские власти отказали в предоставлении временного убежища Ферузу (настоящее имя Худоберди Нурматов), который является гражданином Узбекистана.

В 2012 году у Али Феруза украли паспорт. Вернуться на родину, чтобы восстановить документы, он не может. По словам Нурматова, в Узбекистане ему могут предъявить обвинение в сотрудничестве с террористическими организациями.