Обвинение требует для крымского активиста Балуха более 5 лет колонии

Российская прокуратура требует приговорить к пяти годам и одному месяцу колонии проукраинского активиста из аннексированного Крыма Владимира Балуха. Об этом во вторник сообщил сайт "Крым.Реалии" (проект Радио Свобода).

Балуха обвиняют в хранении боеприпасов и взрывчатки. Сотрудники Федеральной службы безопасности провели обыски дома у него и его матери. Следствие утверждает, что там нашли тротиловые шашки и патроны. Сам Владимир Балух на одном и заседаний рассказал, что ему еще в 2016 году угрожали подкинуть оружие.

"Крымская правозащитная группа считает", что преследование активиста связано с его проукраинской позицией, а правозащитный центр "Мемориал" признал его политическим заключенным. Балух находится под арестом с декабря минувшего года.