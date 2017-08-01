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Верховный суд России отклонил жалобу на приговор имаму Велитову

Махмуд Велитов

Верховный суд России отклонил жалобу на приговор имаму московской мечети "Ярдам" Махмуду Велитову, осужденному по обвинению в "публичном оправдании терроризма". Об этом сообщил "Интерфакс".

В апреле Велитова приговорили к трем годам лишения свободы. По версии следствия, в сентябре 2013 года имам произнес в мечети речь, "направленную на формирование положительного отношения" к покойному Абдулле Гапаеву – одному из членов запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир". Велитов свою вину отрицает.

В июле бывший имам был переведен в больницу при СИЗО. Его адвокат сообщил, что Велитов – инвалид второй группы, он перенес инсульт и инфаркт.

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