В Венесуэле арестовали лидеров оппозиции

Спецслужбы Венесуэлы задержали находящихся под домашним арестом лидеров оппозиции Леопольдо Лопеса и Антонио Ледесму. Об этом сообщает AFP со ссылкой на родственников задержанных.

Лопесу 46 лет. В 2014 году он получил 14 лет тюрьмы якобы за подстрекательство к насилию во время акций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В июле 2017 года Лопесу заменили содержание под стражей на домашний арест.

Лесдеме 62 года. Его арестовали в феврале 2015 года. Его обвинили в заговоре против власти. По состоянию здоровья Лесдема содержался под домашним арестом.

С начала апреля в Венесуэле проходят масштабные акции протеста против решения правительства расширить полномочия президента страны и ограничить функции парламента, контролируемого оппозицией.

30 июля, несмотря на акции протеста и давление международного сообщества, власти страны провели выборы в так называемую "Конституционную ассамблею", которая сможет реформировать систему государственного управления и изменять конституцию. Во время протестов в день голосования по меньшей мере 10 человек были убиты.

31 июля Мадуро объявил о победе на выборах. В тот же день США ввели финансовые санкции в отношении Мадуро, назвав его "диктатором, который угрожает демократии своей страны".

Президент Венесуэлы заявляет, что ассамблея – единственный путь восстановления порядка в стране. Оппозиция призвала к дальнейшим протестам и к массовой акции в Каракасе 2 августа, когда должно состояться первое собрание ассамблеи.