Испания экстрадирует в США российского программиста

Испанский суд принял решение об экстрадиции в США российского программиста Станислава Лисова. Об этом сообщают испанские средства массовой информации. Общественный защитник программиста Александр Ионов подтвердил решение Мадридского суда, сообщает РБК.

Власти США считают Лисова причастным к распространению компьютерного вируса NeverQuest. По данным американских спецслужб, вирус обеспечивал злоумышленникам доступ через интернет к компьютерам финансовых учреждений и похищал учетные банковские данные.

Полиция Испании задержала Лисова в аэропорту Барселоны в январе 2017 года. Предварительный суд над подозреваемым россиянином прошел в марте. В июле Лисов направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить экстрадиции в США. В США Лисову грозит до 35 лет тюрьмы. Лисов свою вину не признал. Защита считает решение суда об экстрадиции политически мотивированным.

Ранее сообщалось, что всего в Европе по запросу США за последние девять месяцев арестованы не менее пяти предполагаемых хакеров из России. Аресты проходят на фоне американского расследования о возможном вмешательстве России в президентские выборы. Москва отрицает, что прибегала к помощи хакеров, чтобы обеспечить избрание президентом США Дональда Трампа. Договора об экстрадиции между Москвой и Вашингтоном нет.