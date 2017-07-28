AP: за девять месяцев в Европе задержали не менее пяти хакеров из РФ

Не менее пяти предполагаемых российских хакеров задержали в Европе по запросу США за последние девять месяцев. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Россиянина Евгения Никулина арестовали в Праге в октябре 2016 года. Официально его обвиняют в причастности к хакерским атакам на серверы социальных сетей и файлообменников.

Еще одного россиянина – Станислава Лисова - задержали в январе в аэропорту Барселоны. Его подозревают в разработке вируса, который поражает банковские компьютерные системы.

Также в Барселоне в апреле по запросу США арестовали Петра Левашова. По версии прокуроров, он управлял сетью из десятков тысяч зараженных вирусами компьютеров, которые использовали кибер-преступники. Левашов все обвинения отрицает. Если его признают виновным, то в США ему грозит тюремный срок длиной более пятидесяти лет.

В начале июля в Латвии арестовали Юрия Мартышева. Его уже экстрадировали в США. Власти подозревают его в электронном мошенничестве, а также причинении вреда компьютерным системам. По данным американских спецслужб, Малышев вел свою деятельность с 2006 года.

На днях суд в Калифорнии предъявил россиянину Александру Виннику обвинение в отмывании 4 миллиардов долларов. Винника задержали в Греции по запросу Соединенных Штатов. По версии следствия, россиянин причастен к взлому одной из крупнейших биткоин-бирж и якобы использовал личные данные пользователей, а также помогал преступным группировкам отмывать деньги. В правоохранительных органах США отметили, что обвинение Виннику было предъявлено еще в 2011 году.

Аресты проходят на фоне американского расследования о возможном вмешательстве России в президентские выборы. Москва отрицает, что прибегала к помощи хакеров, чтобы обеспечить избрание президентом США Дональда Трампа. Адвокаты россиян настаивают на политической подоплёке арестов. Договора об экстрадиции между Москвой и Вашингтоном нет.