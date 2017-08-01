НАТО перехватили самолеты РФ возле воздушного пространства Эстонии

Испанские и финские истребители были отправлены на перехват трех российских самолетов, совершавших полет около эстонского воздушного пространства во вторник. Об этом говорится в заявлении НАТО.

По словам НАТО, российские самолеты были идентифицированы как два МиГ-31 и один транспортный АН-26 Антонов. "Два испанских самолета F-18 от миссии НАТО по контролю за воздушным пространством, взлетели с авиабазы "Амари" в Эстонии", - сообщили в НАТО, отметив, что финские самолеты также поднимались в воздух. В последние годы число случаев перехвата российских самолетов самолетами НАТО увеличилось в условиях обострения напряженности между Западом и Москвой в связи с ролью России в украинском кризисе.