Зачем Украине американское оружие? Эфир в 21:05

Министерство обороны США и Государственный департамент внесли на одобрение Белого дома разработанный ими план поставок Украине противотанковых снарядов, зенитных комплексов и других видов вооружений. Все это оружие, как отмечается, предназначено к использованию лишь в экстренных ситуациях и никоим образом не в ходе нынешних военных действий на востоке Украины. Об этом сообщила в понедельник газета Wall Street Journal.

Предлагаемое Украине оружие, подчеркивают американские военные и дипломаты, имеет исключительно оборонительное назначение и призвано противостоять танкам и другим видам современных вооружений, которыми Москва снабжает сепаратистов на Донбассе. При президенте Обаме Вашингтон ограничивал помощь Украине нелетальным военным оборудованием, а также обучал украинских военнослужащих.

Как сообщил газете высокопоставленный представитель администрации, тема военного экспорта на Украину не обсуждалась на состоявшемся на прошлой неделе совещании, посвященном России, в котором участвовали ближайшие помощники Трампа. О предложении Пентагона и Госдепартамента президенту еще не было доложено, и его позиция неизвестна.

По словам должностных лиц в Вашингтоне и Киеве, на окончательное решение по этому вопросу Белому дому потребуется, вероятно, несколько месяцев.

Сообщения СМИ о планах Пентагона обсуждают политик Константин Боровой, военный эксперт Игорь Романенко, Киев, военно-политический эксперт Юрий Федоров, Прага.

Эфир программы "Грани времени" – в 21:05.

Ведущий – Андрей Трухан