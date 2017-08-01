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В Бурятии муниципальный депутат получил штраф за одиночный пикет

Иллюстративное фото

Депутат Народного Хурала Бурятии Баир Цыренов оштрафован на 10 тысяч рублей за пикет у здания парламента, сообщает "Росбалт".

21 июля Цыренов перед началом сессии Хурала стоят с плакатомс надписью: "Нет фильтрованным выборам". Таким образом он выражал протест против муниципального фильтра на выборах главы республики. Подошедшие к депутату полицейские заявили, что пикеты у здания, где формально расположен конституционный суд, проводить нельзя. Цыренов сообщил, что обжалует штраф.

25 июля мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман призвал бойкотировать выборы. 28 июля его кандидатуру не утвердили в качестве кандидата на выборах в губернаторы Свердловской области.

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