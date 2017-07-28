Кандидатуру Ройзмана сняли с выборов губернатора Свердловской области

Мэра Екатеринбурга Евгения Розймана не утвердили в качестве кандидата на выборах в губернаторы Свердловской области. Как сообщается на сайте областной избирательной комиссии, Ройзману будет направлено извещение об отсутствии необходимых для регистрации кандидата документов.

25 июля Розйман заявил, что не будет самостоятельно снимать свою кандидатуру с выборов. Мэр Екатеринбурга не намерен участвовать в выборах главы Свердловской области из-за невозможности пройти так называемый муниципальный фильтр. Ранее он призвал бойкотировать выборы.

Партия "Яблоко", выдвинувшая Ройзмана, неоднократно жаловалась на давление Центральной избирательной комиссии. В партии утверждают, что сбор подписей муниципальных депутатов был организован, чтобы не допустить конкуренции на выборах.

