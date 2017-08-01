В Новосибирске мужчина с топором изрубил памятник Николаю II

В ночь на первое августа житель Новосибирска, имя которого не сообщается, изрубил топором памятник Николаю II и цесаревичу Алексею. В его отношении возбудили уголовное дело о вандализме, сообщает ТАСС.

Мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии. Как сообщается, он не объяснил мотив своих действий. В результате была повреждена голова памятника цесаревичу Алексею.

Памятник был установлен пр инициативе Русской православной церкви возле собора Александра Невского 17 июля без согласования с местными властями.

