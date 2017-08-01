Басманный суд решил депортировать журналиста "Новой Газеты" Феруза

Судья Артур Карпов Басманного районного суда принял решение о депортации журналиста "Новой Газеты" Али Феруза (Худоберды Нурматова) "путем принудительного выдворения через границу". Кроме того, Феруз оштрафован на 5 тысяч рублей. Об этом сообщает спецкор "Новой газеты" Екатерина Фомина. До момента депортации Феруз должен быть задержан.

Таким образом суд встал на сторону полицейских, составивших в отношении журналиста протокол за нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ. Сотрудники полиции считают, что с 2011 года Феруз находится на территории России незаконно.

Как сообщала журналистка "Новой Газеты" Елена Костюченко, Феруза задержали в Армянском переулке рядом с музыкальной школой, куда он ходит на курсы по вокалу. Позднее Али из музыкальной школы, что перед задержанием к ним заходил человек в штатском и уточнял, в этом ли здании находится музыкальная школа. Костюченко отметила, что Феруза, очевидно, ждали.

Полицейские заявили, что необходимо "установить личность" журналиста, и доставили его в ОВД "Басманное".

Восемь лет назад журналист был вынужден покинуть Узбекистан, потому что местные спецслужбы принуждали его к сотрудничеству. По его словам, сотрудники спецслужб пытали его два дня и угрожали убить его беременную жену. После этого он бежал из страны. В июне журналист сообщил, что в получении убежища ему отказали и не разрешили "европейской стране" вывезти его.