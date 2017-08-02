Белый дом признал роль Трампа в составлении ответа его сына NYT

Белый дом официально подтвердил во вторник, что президент Трамп участвовал в составлении текста заявления, которое его сын направил The New York Times в связи с обнародованной газетой информацией о прошлогодней встрече Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, совершенно неверно изображать дело так, "будто президент надиктовал весь текст письма", как это представила накануне The Washington Post, "однако, как и любой отец на его месте, он дал несколько советов и внес ряд предложений... Никаких неточностей в заявлении не было".

Помощники президента рекомендовали "первой семье" раскрыть сразу все детали встречи с Весельницкой, но в исходном письме Трамп-младший извещал, что они обсуждали главным образом перспективы отмены Москвой закона, запрещающего американцам усыновлять российских сирот. Лишь во втором послании Трамп-младший признал, что согласился на рандеву с Весельницкой, так как она посулила ему компромат на соперника отца в президентской гонке Хиллари Клинтон.